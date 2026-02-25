SPOR

Galatasaray'da Juventus rövanşı öncesi kırmızı alarm! 4 as yıldız sınırda, Okan Buruk'un zor sınavı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan devi Juventus'u İstanbul'da 5-2'lik akılalmaz bir skorla çimlere gömen Galatasaray, Torino'daki rövanş öncesi kart alarmı veriyor! Tur kapısını ardına kadar aralayan temsilcimizde, savunma hattı ve hücumun kilit isimlerinden oluşan tam 4 as futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu yıldızlar İtalya'da kart görmeleri halinde son 16 turunda takımı yalnız bırakacak!

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, İstanbul'da yazdığı 5-2'lik destanın ardından gözünü İtalya'daki rövanş mücadelesine çevirdi. Son 16 turu için devasa bir avantaja sahip olan Sarı-Kırmızılılarda, teknik heyetin en büyük endişesi ise saha içindeki skordan ziyade oyuncuların kart durumu.

SAVUNMA HATTI TAMAMEN RİSK ALTINDA!

Galatasaray da Juventus rövanşı öncesi kırmızı alarm! 4 as yıldız sınırda, Okan Buruk un zor sınavı... 1

İtalya'da tarihi bir futbol mucizesi yaşanmaması halinde adını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına yazdıracak olan Aslan'da, tam 4 kritik isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Özellikle savunma hattındaki isimlerin çokluğu teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

İşte Juventus deplasmanında kart görmemesi gereken o 4 yıldız:

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Ismail Jakobs

Noa Lang

KART GÖREN SON 16 TURUNDA YOK!

Galatasaray da Juventus rövanşı öncesi kırmızı alarm! 4 as yıldız sınırda, Okan Buruk un zor sınavı... 2

UEFA statüsü gereği, sınırda bulunan bu 4 futbolcudan herhangi biri Juventus karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu da, Galatasaray'ın turu geçmesi halinde, o oyuncunun son 16 turunun ilk ayağında (muhtemel rakipler Liverpool veya Tottenham) kesinlikle forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, maç öncesi oyuncularıyla özel bir toplantı yaparak gereksiz itirazlardan ve sert faullerden kaçınmaları konusunda kesin talimatlar verdiği öğrenildi.

