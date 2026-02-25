Galatasaray'da Juventus rövanşı öncesi kırmızı alarm! 4 as yıldız sınırda, Okan Buruk'un zor sınavı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki gururumuz Galatasaray, İstanbul'da yazdığı 5-2'lik destanın ardından gözünü İtalya'daki rövanş mücadelesine çevirdi. Son 16 turu için devasa bir avantaja sahip olan Sarı-Kırmızılılarda, teknik heyetin en büyük endişesi ise saha içindeki skordan ziyade oyuncuların kart durumu.

SAVUNMA HATTI TAMAMEN RİSK ALTINDA!

İtalya'da tarihi bir futbol mucizesi yaşanmaması halinde adını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına yazdıracak olan Aslan'da, tam 4 kritik isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Özellikle savunma hattındaki isimlerin çokluğu teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

İşte Juventus deplasmanında kart görmemesi gereken o 4 yıldız:

Davinson Sanchez

Abdülkerim Bardakcı

Ismail Jakobs

Noa Lang

KART GÖREN SON 16 TURUNDA YOK!

UEFA statüsü gereği, sınırda bulunan bu 4 futbolcudan herhangi biri Juventus karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Bu da, Galatasaray'ın turu geçmesi halinde, o oyuncunun son 16 turunun ilk ayağında (muhtemel rakipler Liverpool veya Tottenham) kesinlikle forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, maç öncesi oyuncularıyla özel bir toplantı yaparak gereksiz itirazlardan ve sert faullerden kaçınmaları konusunda kesin talimatlar verdiği öğrenildi.