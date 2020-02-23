SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.02.2020 17:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Derbi öncesi Fenerbahçe'de cezalı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Garry Rodriguez de kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Altay ve Isla kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina maç kadrosunda yer almıyor. Sarı kırmızılı takımda Adem Büyük ve Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay Arslan, Ozan, Dirar, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao.

FATİH TERİM'DEN FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında büyük bir sürpriz yaparak Younes Belhanda'yı sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar ile yaşadığı sorunların yanı sıra bu sezon şans bulduğu maçlarda bekleneni vermeyen Belhanda sürpriz bir şekilde Fenerbahçe karşısında ilk 11'de kendisine yer buldu.

Lemina'nın yokluğunda orta saha kurgusunu değiştirmek zorunda kalan Fatih Terim, sakatlıktan döndükten sonra hemen her maçta forma giyen Emre Akbaba'yı yedek kulübesine çekti. Seri'nin yanında da Ömer Bayram'a forma veren Terim, hücum 4'lüsünün organizasyonunu ise Belhanda'ya verdi.

Galatasaray'ın son iki sezonda elde ettiği şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Belhanda, son 6 haftada sarı-kırmızılı takımda şans bulamamıştı. Belhanda, Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkıp, 1 golün altına imza atmıştı.

Galatasaray'ın kadrosunu yorumlayan Tugay Kerimoğlu, "Belhanda tercihi benim için soru işareti ve oyun içerisinde de sakin kalmak zorunda. Fatih hoca, hem kontrollü bir kadro sahaya çıkartmış hem de topun kendisinde olmasını isteyeceği bir kadroyu tercih etmiş" dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'ler belli oldu belhanda

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Trabzonsporlu taraftardan acı haber

Dev maçın galibi belli oldu

Dev maçın galibi belli oldu

Beşiktaş'ta Jeremain Lens sürprizi

Beşiktaş'ta Jeremain Lens sürprizi

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Trabzonspor'un konuğu Fenerbahçe

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Çaykur Rizespor'un konuğu Beşiktaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Terim'den F.Bahçe'ye sürpriz!

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle | FB GS canlı izle | bein sports şifresiz | canlı yayın

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle | BJK TS canlı maç izle | Şifresiz canlı yayın

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Kadıköy’de 1 milyar 206 milyon TL’lik derbi

İşte F.Bahçe - G.Saray derbisini kadro değerleri

Tanju Çolak: Ersun Yanal için şu an tehlike var

Olay iddia: Ersun Yanal ayrılabilir

Kritik maçların hakemi Abdulkadir Bitigen

Kritik maçların hakemi Abdulkadir Bitigen

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.