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Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızı Bartuğ Elmaz'ı resmen açıkladı! Herkesi şaşırtan transfer...

20.07.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce Galatasaray forması da giymiş olan ve daha sonra Marsilya'nın yolunu tutan genç oyuncu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bartuğ Elmaz'ın transferi için kulübü Marsilya ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Bartuğ Elmaz'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

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Genç orta saha oyuncusunun Ülker Stadı'nda 3 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

İLK SÖZLERİ

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İmza töreninde açıklamada bulunan 20 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrenince hiç düşünmedim tamam dedim. Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kez düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, bunun sözünü veriyorum. İnşallah sakatlıksız bir sezon olur ve sonunda da şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

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