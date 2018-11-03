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Fenerbahçe, Galatasaray karşısında VAR'dan penaltı kazandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 64. dakikada VAR görüntülerinin ardından penaltı kazandı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında VAR'dan penaltı kazandı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 64. dakikasında VAR'a başvuruldu. Muslera'nın Isla'ya yaptığı hareketin ardından karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, VAR hakemleri ile görüştü. Ardından pozisyonu VAR ile kendisi izleyen Aydınus, beyaz noktayı gösterdi. Bir derbi maçında ilk kez VAR kararı ile penaltı verildi. Topun başına geçen Valbuena, skoru 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi. Öte yandan penaltı pozisyonunda yerde kalan Isla, penaltı kararı verildikten sonra Fırat Aydınus'a ''Neden sarı kart göstermiyorsun?'' diye itiraz ettiği için sarı kart ile cezalandırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig Türk Telekom Stadı fırat aydınus

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiye de VAR fenerbahçe için çıkarılmış gereksiz bir uygulamadır. Fener dışında kimseye olumlu bir faydası olmayan, fenerin ofsaytta golünü iptal etmemek için bile bozulan bir sistemdir. Kpss de sorarlar bak yarın cevabı bu
Penaltıyla ilgisi yok pozisyonun collinada markus merkbde penaltı değil dedi
BAL GİBİ VAR ALIŞTINIZ BEDAVAYA MAÇ ALMAYA ÇOK ŞÜKÜR VAR VAR :)
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