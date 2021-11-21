SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21.11.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin yayınlanacağı kanal ve karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Süper Lig'in 13. haftasında dev takımlar Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izleme...

Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Futbolseverler derbi için bekleyişe başladı. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLE!

Taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi için bekleyişe başladı. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maçın ne zaman ve hangi gün oynanacağı merak edilirken Galatasaray Fenerbahçe maçının yayınlayacak yayıncı kuruluşu araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe mücadelesi saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Stadı'nın yer aldığı "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunmakta. Sarı-lacivert takım geride kalan 393 maçtan 146'sını kazanmıştı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip gelmişti. Her iki takım 122 maçta ise berabere kaldı. Fenerbahçe'nin atmış olduğu 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
Ola Solbakken kimdir?Ola Solbakken kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

Camiyi mahkemeye verdi! Gerekçesi şoke etti

Camiyi mahkemeye verdi! Gerekçesi şoke etti

Kartal Alanyaspor'a takıldı

Kartal Alanyaspor'a takıldı

Ronaldo'nun whatsapp yazışmaları sızdırıldı

Ronaldo'nun whatsapp yazışmaları sızdırıldı

Sergen Yalçın: Sorumluluğu ben almam!

Sergen Yalçın: Sorumluluğu ben almam!

Belözoğlu ile Başakşehir durdurulamıyor

Belözoğlu ile Başakşehir durdurulamıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

''Fenerbahçe'yi 6-0 yenerdik''

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Pereira, Ronaldo'nun hocası oluyor

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.