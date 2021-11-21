Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı izle! Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Futbolseverler derbi için bekleyişe başladı. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLE!

Taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi için bekleyişe başladı. Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maçın ne zaman ve hangi gün oynanacağı merak edilirken Galatasaray Fenerbahçe maçının yayınlayacak yayıncı kuruluşu araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe mücadelesi saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Stadı'nın yer aldığı "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunmakta. Sarı-lacivert takım geride kalan 393 maçtan 146'sını kazanmıştı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip gelmişti. Her iki takım 122 maçta ise berabere kaldı. Fenerbahçe'nin atmış olduğu 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

