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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

06.02.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde 48 puanla haftaya lider giren Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı ve derbiyi kazanarak zirveye adım atma hedefinde.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Valencia, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Onyekuru, Emre Kılınç, Mostafa

EKSİKLER

Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas, Luis Gutsvao ve İrfan Can Kahveci yer almıyor.

Galatasaray'da ise en önemli eksik Feghouli olacak. Ayrıca yeni transfer Gedson Fernandes de maç kadrosunda yok

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