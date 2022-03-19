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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

19.03.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Galatasaray maçının tarihi belli oldu. Futbolseverler, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maçlarının açıklanmasının ardından konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bu kapsamda Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları açıklandı.

Ramazan yı dolayısıyla akşam maçları 20.30'da oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

İşte Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta maç programları:

31. hafta:

2 Nisan Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)

16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

4 Nisan Pazartesi:

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)

32. hafta:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)

33. hafta:

15 Nisan Cuma:

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi:

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

34. hafta:

22 Nisan Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar:

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Nisan Pazartesi:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

35. hafta:

29 Nisan Cuma:

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 İttifak Holding Konyaspor- Vavacars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

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