Fenerbahçe, Galatasaray maçına çıkmayacağını şifreli bir şekilde açıkladı!

Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa maçına u19 takımı ile çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'den şifreli bir paylaşım geldi.

GALATASARAY MAÇI ES GEÇİLDİ

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı es geçti. Bir sonraki maçlarının Olympiakos olduğunu vurgulayan sarı-lacivertliler, "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

TARAFTARLAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Fenerbahçe'nin bu hamlesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar adeta beğeni yağdırdı. Ali Koç ve yönetiminin maça çıkmama kararını destekleyen taraftarların olumlu dönüş yapması da Ali Koç'u mutlu etti.





