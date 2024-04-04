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Fenerbahçe, Galatasaray maçına çıkmayacağını şifreli bir şekilde açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.04.2024 15:03
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Fenerbahçe sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Pazar günü Galatasaray maçına çıkması beklenmeyen sarı-lacivertlilerin paylaşımı, Süper Kupa mücadelesiyle ilgili çok açık bir mesaj verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçına çıkmayacağını şifreli bir şekilde açıkladı!

Galatasaray ile 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa maçına u19 takımı ile çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'den şifreli bir paylaşım geldi.

GALATASARAY MAÇI ES GEÇİLDİ

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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ı es geçti. Bir sonraki maçlarının Olympiakos olduğunu vurgulayan sarı-lacivertliler, "Olympiakos maçı hazırlıklarına başladık" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

TARAFTARLAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Fenerbahçe'nin bu hamlesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar adeta beğeni yağdırdı. Ali Koç ve yönetiminin maça çıkmama kararını destekleyen taraftarların olumlu dönüş yapması da Ali Koç'u mutlu etti.

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