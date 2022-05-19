Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!

U19 Gelişim Ligi 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar, 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi. Bir sonraki maçta Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. Fenerbahçe ise sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.

YEDİĞİ GOL OLAY OLDU

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği golde çok büyük bir hata yaptı. Uzaktan gelen topu elinden kaçıran genç kaleci gole sebebiyet verdi. Bu olay sonrası sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.



