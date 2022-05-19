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Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!

19.05.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Yaş Altı Süper Lig 28. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Ertuğrul Çetin'in yediği gol ise sosyal medyada gündem oldu. Uzak mesafeden gelen topu elinden kaçıran Ertuğrul Çetin, takımını maçta 1-0 geriye düşürmüştü.

Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki gol sosyal medyada gündem olmuş durumda!
Osman Ertuğrul Çetin

Osman Ertuğrul Çetin

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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U19 Gelişim Ligi 24. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar, 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi. Bir sonraki maçta Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. Fenerbahçe ise sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.

YEDİĞİ GOL OLAY OLDU

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği golde çok büyük bir hata yaptı. Uzaktan gelen topu elinden kaçıran genç kaleci gole sebebiyet verdi. Bu olay sonrası sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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