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  4. Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonunda 'kepenk' tartışması! ''Su şişeleri attılar, kepenkleri kapattılar"

Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonunda 'kepenk' tartışması! ''Su şişeleri attılar, kepenkleri kapattılar"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 08:01
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Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyeti sonrası Fenerbahçe yönetiminden ilginç bir hamle geldi. Fenerbahçe, saha içinde kutlama yapılmasını engellemek için çıkış tünelinin kapısı kapattı. Galatasaraylı Yönetici İbrahim Hatipoğlu, Kadıköy'de yaşanan bu olay sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonunda 'kepenk' tartışması! ''Su şişeleri attılar, kepenkleri kapattılar"

Galatasaraylı Yönetici İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'nin kapıları kilitlemesinin ardından konuştu.

"FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER SALDIRDI"

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İbrahim Hatipoğlu "Protokol tribününde olay yaşandı. Yöneticiler olarak galibiyetin gururuyla fotoğraf çektirirken, Fenerbahçeli yöneticiler sular attı, bir saldırıya uğradık. Kadın yöneticimiz Ece'ye bu su şişesi isabet etti. Hoşgörüsüz davranmalarını üzüntüyle karşılıyoruz ve kınıyoruz. Bunların yaşanmaması lazım." ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DE KEPENK İNDİRTTİK!"

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"Geçen sene maç bittikten sonra sahaya çıkıp boş tribünler önünde sevininler, seyircimiz varken, kutlama yapmamamız için kapı yerine kepenk yapmışlar. Biz Kadıköy'de kepenk indirttik! Galibiyeti soyunma odamızda doyasıya kutladık. Kepengi indirtmiş olmanın gururuyla dönüyoruz."

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