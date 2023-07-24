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Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı devre arasında oynanacak

24.07.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakasının 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakasının 2023-2024 sezonunun devre arasında oynanacağını açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

TFF: “2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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