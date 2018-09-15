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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

3 büyükler bir araya geliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde buluşacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları bir araya geliyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, beraberindeki 3'er kişilik heyetle bir araya gelecek.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, 18 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek buluşma, saat 13.00'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray

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