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Fenerbahçe galibiyet serisine devam ediyor! Çaykur Rizespor maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üst üste 7. lig maçını kazandı!

01.10.2023 17:59 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçı da kazanarak müthiş bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor engelini de 5-0'lık skorla geçti ve puanını 21'e yükseltti.

Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Son 13 resmi maçını kazanan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u da 5-0 devirerek galibiyeti serisine devam etti. Fenerbahçe'nin gollerini 3. dakikada Szymanski, 47. dakikada İrfan Can Kahveci, 62. dakikada Edin Dzeko, 75. dakikada Tadic ve 90+2. dakikada King kaydetti. Sarı-lacivertliler 21 puanla haftayı lider kapattı.

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MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

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Fenerbahçe 3. dakikada Szymanski'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sebastian Szymanski, Süper Lig'de şu ana kadar bu sezonun en erken golünü kaydetmiş oldu.

14 MAÇTA 12 GOLE DİREKT ETKİ

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Sebastian Szymanski, bu sezon çıktığı 14 maçta, 8 gol ve 4 asistlik katkısıyla göz doldurdu.

GOL İPTAL EDİLDİ!

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Fred'in ceza sahası içinden çevirdiği topu Dzeko boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Pozisyonun ardından Hakem Cihan Aydın'a pozisyonu izlemesi tavsiye edildi. VAR ekranında pozisyonu izleyen hakem, gol öncesi Osayi-Samuel'in elle oynadığı gerekçesiyle iptal etti.

İKİNCİ YARI DA GOLLE BAŞLADI

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İkinci yarıda perdeyi açan isim İrfan Can Kahveci oldu. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarı da adeta golle başladı. Ceza sahası içinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

EDIN DZEKO BU KEZ ATTI

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Dakikalar 62'yi gösterdiğinde İrfan Can'ın ara pasında topla buluşan Edin Dzeko, karşı karşıya pozisyonda sağ ayak içiyle müthiş bir son vuruş yaptı ve skor 3-0 oldu.

TADIC ATTI 4-0 OLDU

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Fenerbahçe'nin yıldızı Tusan Tadic, 75. dakikada ceza sahası içinde topla birlikte bomboş kaldı. Sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Tadic, skoru 4-0'a getirdi.

MAÇ 5-0 BİTTİ

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90+2. dakikada Joshua King sahneye çıktı ve maçın perdesini kapatan golü kaydetti.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

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Fenerbahçe, Rizespor maçına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yanı sıra Serdar Aziz hafif sakatlığı, Miha Zajc tedbir amaçlı, Batshuayi ise teknik ekip kararıyla forma giyemedi.

OSAYİ-SAMUEL FORMASINA KAVUŞTU

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Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında forma giyemeyen Bright Osayi-Samuel, Rizespor karşısında formasına kavuştu. Osayi-Samuel, mücadeleye ilk 11'de başlarken geçtiğimiz hafta yerine forma giyen Oosterwolde yedek soyundu.

CRESPO YEDEK

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Sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo, Rizespor maçına yedekler arasında başladı. Fenerbahçeli futbolcu Crespo, Başakşehir maçında teknik heyet tercihi nedeniyle kadroda yer almamıştı. Portekizli orta saha, Rizespor karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

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Fenerbahçeli taraftarlar, Rizespor maçında tribünleri doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yoğun yağışa rağmen takımlarını desteklemek için Ülker Stadyumu'na geldi. Tribünlerin tamamının dolu olduğu gözlendi. Öte yandan Rizespor taraftarları da kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

İLHAN PALUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Sivasspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Halil İbrahim Pehlivan yerine Casper Hojer'e, İbrahim Olawoyin yerine Jonjo Shelvey'e, Altin Zeqiri yerine Benhur Keser'e, Adolfo Gaich yerine Martin Minchev'e forma verdi. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında şu ilk 11 ile sahada yer aldı: "Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur Keser, Minchev."

RİZESPOR'DA 3 İSİM İLK KEZ 11'DE

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Çaykur Rizespor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Casper Hojer, Jonjo Shelvey ve Martin Minchev ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. İlhan Palut, Casper Hojer'e sol bekte, Jonjo Shelvey'e orta sahada, Martin Minchev'e ise santrfor pozisyonda görev verdi.

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