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Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında ilginç gol!

12.04.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Maxim'in frikiğinde Altay, barajın arkasına yatan Pelkas'ı kaldırdı ve barajın altından yapılan vuruş VAR incelemesinin ardından golle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında ilginç gol!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 34. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta VAR incelemesi sonrasında gol verildi.

Gaziantep FK'da Maxim'in kullandığı serbest vuruşta Altay Bayındır kurtarışı yaparken, VAR'da yapılan incelemenin ardından topun çizgiyi geçtiği tespit edildi ve deplasman ekibi skoru 1-1'e getirdi.

Frikik kullanılmadan önce barajı hazırlayan kaleci Altay Bayındır, barajın altına yatan Pelkas'ın bunu yapmasını istemedi ve barajın altından vuruşu yapan Maxim'in vuruşunda gol çıktı.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır Dimitrios Pelkas
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