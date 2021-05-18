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Fenerbahçe genç golcüsü Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

18.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, U19 takımında forma giyen genç forvet Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler imza haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Fenerbahçe genç golcüsü Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe yeni sezonun ilk hamlesini yaptı. Sarı-Lacivertliler, U19 takımında forma giyen genç golcü Arda Okan Kurtulan ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki forvet oyuncusu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la olan bir fotoğrafını paylaştı ve 3 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu. U16'da 18 maçta 7 gol, U17'de 11 maçta 6 gol, U17'de 10 maçta 4 gol, U19'da ise 30 maçta 5 gol atan Arda, vatandaşı olduğu Kuzey Makedonya U19'da da 7 maça çıktı.

"ÇUBUKLUYLA YAPILANLAR SONSUZLUKLA YANKILANIR"

Sosyal medya hesabından Ali Koç'la çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arda, "Parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Fenerbahçe'm ile bugün itibarıyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamış bulunuyorum. Çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bu anın tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta ailem olmak üzere beni yetiştiren hocalarıma teşekkürü borç bilirim. Bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için her gün ilk günkü heyecanla çalışacağım. Çünkü biliyorum; çubukluyla yapılanlar sonsuzlukta yankılanır!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
HAYIRLI OLSUN İNŞALLAH DEVAMI İYİ OLUR
şampiyonluk bir haftayla kaçtı canın sağolsun başkan
Sammatdan çok gol atacağı kesin hayırlı olsun.

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