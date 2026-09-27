Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a tam yetki!

Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede Aziz Yıldırım ve yönetiminin kulübün geleceğine yönelik talep ettiği bazı yetkiler üyelerin oylarına sunuldu.

YILDIRIM VE YÖNETİMİNE MALİ VE İDARİ ONAY

Genel kurulun ilk bölümünde bir önceki başkan Sadettin Saran ile yönetim kurulunun mali ve idari açıdan ibrası gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Saran ve yönetimi ibra edildi.

Ardından Aziz Yıldırım ve yönetiminin 1 Haziran 2026 ile 31 Mayıs 2027 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan bütçe tasarısı üyelerin onayına sunuldu. Söz konusu bütçe, oyçokluğuyla kabul edildi.

SAMANDIRA ARAZİSİ İÇİN YETKİ VERİLDİ

Kongrede Aziz Yıldırım ve yönetiminin talep ettiği yetkiler de oylamaya sunuldu. Üyelerin kabul ettiği maddeler kapsamında, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik arazinin satın alınması konusunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

Bunun yanı sıra kulübün faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi için de yönetime yetki çıktı.

Kabul edilen yetki kapsamında Fenerbahçe yönetimi taşınmazlar için kiralama, satın alma, tahsis alma, intifa hakkı kurma ve irtifak hakkı tesis etme işlemlerini gerçekleştirebilecek.