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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesini açıkladı

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, kulübün UEFA'dan aldığı cezanın gerekçesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı ve Hakan Safi'nin sponsorluk planıyla ilgili de önemli bilgiler verdi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sözleşmesini açıkladı
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, kulübün UEFA'dan aldığı 11 milyon euroluk cezanın nedenini açıkladı. Yıldırım ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini açıklarken ve maliyetin sponsor desteğiyle karşılanacağını söyledi.

UEFA CEZASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu nun yeni sözleşmesini açıkladı 1

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı cezanın kulüp tarafından yapılan finansal bildirimlerdeki hatadan kaynaklandığını söyledi.

Yıldırım, "UEFA'dan gelen cezanın sebebi... Bizimkiler yanlış bildirmişler. Yüzde 70 oran bildirmen lazım diyor UEFA, bizimkiler yüzde 84 bildirmişler ve artı Kerem Aktürkoğlu. Cezanın sebebi bunlar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye ilk etapta 11 milyon euro ceza kesildiğini belirten Yıldırım, itiraz sürecinin ardından bu rakamın 7 milyon euroya indirildiğini söyledi.

"11 MİLYON EURO CEZA KESTİLER"

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu nun yeni sözleşmesini açıkladı 2

Yıldırım, UEFA cezasıyla ilgili açıklamasının devamında, "Türkiye'den bir kulüp şikayet etti dediler. 11 milyon euro ceza kestiler. İtiraz edince 7 milyona indi, 4'ü aldılar, 3'ü de alacaklar" dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN MAAŞI BELLİ OLDU

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu nun yeni sözleşmesini açıkladı 3

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinin mali detaylarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu için yıllık 4 milyon 750 bin euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme yapıldığını belirterek, bu ücretin kulüp tarafından ödeneceğini ifade etti.

HAKAN SAFİ'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN SPONSORLUK

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu nun yeni sözleşmesini açıkladı 4

Yıldırım, Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu'nun maliyeti konusunda sponsorluk desteği sağlayacağını söyledi.

Yıldırım, "Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını Hakan Safi'den kulübe aldık, 4 milyon 750 bin euro yılda maaş ödenmek üzere 3 yıllık sözleşme yaptık. Kulüp ödeyecek. Hakan Bey dün sponsor olacağını söyledi ama bu konuda konuşma yapmadık" ifadelerini kullandı.

"13-14 MİLYONA YAKIN BEDELİ VAR"

Fenerbahçe de Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu nun yeni sözleşmesini açıkladı 5

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye toplam maliyetinin 13-14 milyon euro civarında olduğunu belirten Yıldırım, sponsorluk ödemelerinin de her yıl yapılacağını söyledi.

Yıldırım, "13-14'e yakın bedeli var, her sene ayrı ayrı parası kadar artı yüzde 40 vergisiyle sponsor yapacaklar. Biz de teşekkür edeceğiz, saygı duyacağız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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Aziz Yıldırım Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
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