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Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Kanarya'nın konuğu Giresun!

23.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Giresunspor’u Kadıköy’de konuk ediyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Fenerbahçe, Giresunspor engelini aşarak, haftayı 3 puanla kapatmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Kanarya'nın konuğu Giresun!

Pereira yönetiminde farklı bir hava estiren Fenerbahçe, Giresunspor karşısında Valencia ve Pelkas ile ileri uçta gol arayacak. Güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında deplasmanda oynayacak olan Giresunspor ise 3 puan için sahada olacak.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu akşam saat 20:00’de Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Giresunspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇININ MUHTEMELEN 11’LERİ

Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Ferdi, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Mesut, Osayi, Valencia, Pelkas

Giresunspor: Onurcan, Diarra, Zeki, Aziz Behich, Perez, Pelupessy, Flavio, Diabate, Suleymanov, Doukara, Sergio

PEREİRA’DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları Eintracht Frankfurt maçının ardından çıkılan Medipol Başakşehir deplasmanında rotasyon yaparak, ilk 11'de şans tanımadığı 3 ismi bugün sahaya sürecek.

İleri uçta Berisha'nın yerine Valencia, Muhammed'in yerine kaptan Mesut Özil'i oynatmaya hazırlanan Pereira, orta sahada da Meyer'i keserek Almanya'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mert Hakan Yandaş'a görev verecek.

KANARYA’DA 6 EKSİK

Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, ve Marcel Tisserand bugün Giresunspor’la oynanacak mücadelede forma şansı bulamayacak. Bu isimlerin dışında sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc, Jose Sosa ile Serdar Dursun'un da kadroda olmaları beklenmiyor.

VALENCİA İLK 11’E DÖNÜYOR

Attığı 12 golle Fenerbahçe'nin geçen sezonki en skorer ismi olmayı başaran Enner Valencia, bu sezon da geride kalan 5 haftada yalnızca Altay maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ekvador ile Copa America'da mücadele ettiğinden dolayı takıma geç katılan Valencia, forma giydiği 4 mücadelede 2 defa ağları havalandırmayı başarmıştı.

2-0'lık skorlarla kazanılan Antalya ile Altay karşılaşmalarında fileleri havalandıran Valencia, teknik direktör Pereira yeni transfer Mergim Berisha'yı forvette tercih ettiği için son iki karşılaşmada yedek kalmıştı. Berisha beklentileri karşılayamayınca Portekizli teknik adam yeniden Ekvadorlu yıldıza sarıldı. Valencia bugün Giresun önünde Sarı-Lacivertliler'in gol umudu olacak. Deneyimli oyuncu da yakaladığı şansı iyi kullanıp fileleri havalandırarak formayı bir daha bırakmak.

KADIKÖY’DE KAYIP YOK

Sarı-lacivertliler, bugün Giresun ile 13. lig maçını oynayacak. Karadeniz ekibine karşı toplamda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe’nin kendi evinde Yeşil-Beyazlı ekibe karşı dikkat çeken bir üstünlüğünü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, ev sahibi olarak çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 12 gol kaydetti, 4 gol yedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Giresunspor
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