Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferinde mutlu sona ulaştı!

Gökhan Gönül transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu ile Beşiktaş, sözleşmesini uzatmak için henüz anlaşamadı.
Transfer konusunda Gökhan ise şu ifadeleri kullanmıştı: Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz.
Gökhan'ın haftaya Süper Lig'in sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi. Beşiktaş ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile el sıkıştığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gökhan Gönül'ün yıllık 1.2 milyon euro kazanacağı gelen haberler arasında.
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