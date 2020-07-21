Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferinde mutlu sona ulaştı!

Gökhan Gönül transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu ile Beşiktaş, sözleşmesini uzatmak için henüz anlaşamadı.

haftada Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş'ın ikinci golü Fenerbahçeli eski yıldızlardan gelmişti. Caner Erkin'in asistinde golü ise Gökhan Gönül atmış fakat deneyimli bek gole sevinmemişti. Gökhan'ın bu hareketi sosyal medyada taraftarların da ilgisini çekti.

Transfer konusunda Gökhan ise şu ifadeleri kullanmıştı: Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz.

İMZALAR ATILIYOR!

Gökhan'ın haftaya Süper Lig'in sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi. Beşiktaş ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile el sıkıştığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gökhan Gönül'ün yıllık 1.2 milyon euro kazanacağı gelen haberler arasında.