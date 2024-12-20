Fenerbahçe golü attı... Arda Turan kırmızı kart! Ortalık bir anda karıştı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı birer gol ile 1-1 eşitlik ile sona erdi.

FENERBAHÇE DEVRE BİTERKEN BERABERLİĞİ BULDU

Karşılaşmanın 26. dakikasında Eyüpspor, Ahmet Kutucu'nun golüyle öne geçti. İlk yarıda etkisiz bir performans sergileyen Fenerbahçe, devrenin sonlarına doğru En-Nesyri'nin golüyle eşitliği sağladı.

ARDA TURAN'A KIRMIZI KART ÇIKTI

Golün hemen ardından Arda Turan ve öğrencileri, maçın hakemi Emre Kargın'a golden önce Caner Erkin'e faul yapıldığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulundu. Kargın, bu itirazlar sonucunda Robin Yalçın ve Caner Erkin'e sarı kart gösterirken, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ise direkt kırmızı kartla tribüne gönderdi.

TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ

Bu olayların hemen ardından ilk yarının son düdüğü çaldı ve ortalık bir anda karıştı. İki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.