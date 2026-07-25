SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda yapacağı rövanşın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filenin Sultanları, Çin'e set vermedi finale yükseldi!Filenin Sultanları, Çin'e set vermedi finale yükseldi!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı transfer ettiGalatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Sydney Taylor'ı transfer etti
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Özgür Özel'den açıklama

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Özgür Özel'den açıklama

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.