Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda yapacağı rövanşın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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