Fenerbahçe - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Cumartesi 19:00 Göztepe

Fenerbahçe ile Göztepe, 31 Ekim 2026 saat 19:00'da Chobani Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor.

Lig Durumu Fenerbahçe 5. Trendyol Süper Lig O 9 G 5 B 1 M 3 P 16 23 Attığı Gol 8 Yediği Gol +15 Averaj Göztepe 10. Trendyol Süper Lig O 9 G 3 B 3 M 3 P 12 19 Attığı Gol 16 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Fenerbahçe 23 / 8 Göztepe 19 / 16 İç Saha / Deplasman Performansı F Fenerbahçe İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 16 – 4 G Göztepe Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 2 / 1 Gol 13 – 9

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 5. sırada.

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Fenerbahçe M G G G B tüm kulvarlar Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M

Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G Göztepe G G G B B tüm kulvarlar Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Göztepe son 3 maçında galip geldi ve formda bir performans sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Düşük gol yiyerek (2 gol) dikkat çekmesine rağmen, genel hücum üretimi 15 gol ile üst seviyelerde.

Eksik Oyuncular Fenerbahçe 4 eksik Nathan Ake Marco Asensio Jayden Oosterwolde Archie Brown Göztepe 6 eksik Luka Gugeshashvili Furkan Bayır Allan Godoi Ibrahim Sabra Ogün Bayrak Rhaldney Gomes

Fenerbahçe kadrosunda Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Archie Brown (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Göztepe kadrosunda Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Allan Godoi (Şüpheli), Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Ogün Bayrak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Rhaldney Gomes (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 3 Gol 3 Asist Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 4 Asist Juan Göztepe 6 Gol 1 Asist Andre Henrique Göztepe 3 Gol 1 Asist Alexis Antunes Göztepe 1 Gol 2 Asist Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist

Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexis Antunes.

İkili Rekabet 2 Fenerbahçe 3 Beraberlik 0 Göztepe Fenerbahçe 1-1 Göztepe Trendyol Süper Lig

Göztepe 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig

Göztepe 2-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe 2-0 Göztepe Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 2 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 8, Göztepe 5 gol attı.