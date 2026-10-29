Fenerbahçe - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe ile Göztepe, 31 Ekim 2026 saat 19:00'da Chobani Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor.
Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 5. sırada.
Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 10. sırada.
Göztepe son 3 maçında galip geldi ve formda bir performans sergiliyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Düşük gol yiyerek (2 gol) dikkat çekmesine rağmen, genel hücum üretimi 15 gol ile üst seviyelerde.
Fenerbahçe kadrosunda Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Archie Brown (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Göztepe kadrosunda Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Allan Godoi (Şüpheli), Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Ogün Bayrak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Rhaldney Gomes (Şüpheli) yer almıyor.
Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexis Antunes.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 2 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 8, Göztepe 5 gol attı.
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