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Fenerbahçe - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Fenerbahçe, Göztepe karşısında sahasında mücadele edecek. İki takımın son form durumları ve eksik oyuncuları dikkat çekiyor.

Fenerbahçe - Göztepe Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Fenerbahçe
Cumartesi 19:00
31.10.2026
Göztepe
Stadyum: Chobani Stadyumu Yayın: beIN Sports

Fenerbahçe ile Göztepe, 31 Ekim 2026 saat 19:00'da Chobani Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanacak bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor.

Lig Durumu

Fenerbahçe

5. Trendyol Süper Lig
O
9
G
5
B
1
M
3
P
16
23
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+15
Averaj

Göztepe

10. Trendyol Süper Lig
O
9
G
3
B
3
M
3
P
12
19
Attığı Gol
16
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Fenerbahçe 23 / 8
Göztepe 19 / 16

İç Saha / Deplasman Performansı

Fenerbahçe İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
16 – 4
Göztepe Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 2 / 1
Gol
13 – 9

Fenerbahçe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 15 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 16 puanla 5. sırada.

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 10. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Fenerbahçe M G G G B

tüm kulvarlar

  • 26.10.2026 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 20.10.2026 Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag Şampiyonlar Ligi B
  • 17.10.2026 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 14.10.2026 Aston Villa 6-0 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
Göztepe G G G B B

tüm kulvarlar

  • 25.10.2026 Göztepe 2-0 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 18.10.2026 Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 12.10.2026 Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Göztepe son 3 maçında galip geldi ve formda bir performans sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Düşük gol yiyerek (2 gol) dikkat çekmesine rağmen, genel hücum üretimi 15 gol ile üst seviyelerde.

Eksik Oyuncular

Fenerbahçe

4 eksik
Nathan Ake Sakat Arka Adalesinden Sakat
Marco Asensio Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Jayden Oosterwolde Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Archie Brown Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Göztepe

6 eksik
Luka Gugeshashvili Kadro dışı
Furkan Bayır Sakat Diz Sakatlığı
Allan Godoi Şüpheli
Ibrahim Sabra Sakat Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme
Ogün Bayrak Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Rhaldney Gomes Şüpheli

Fenerbahçe kadrosunda Nathan Ake (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Marco Asensio (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı), Jayden Oosterwolde (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık) ve Archie Brown (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Göztepe kadrosunda Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Allan Godoi (Şüpheli), Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Ogün Bayrak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Rhaldney Gomes (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Vedat Muriqi Vedat Muriqi Fenerbahçe 7 Gol 1 Asist
İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Fenerbahçe 3 Gol 3 Asist
Mason Greenwood Mason Greenwood Fenerbahçe 4 Gol 2 Asist
Oğuz Aydın Oğuz Aydın Fenerbahçe 2 Gol 4 Asist
Juan Göztepe 6 Gol 1 Asist
Andre Henrique Andre Henrique Göztepe 3 Gol 1 Asist
Alexis Antunes Alexis Antunes Göztepe 1 Gol 2 Asist
Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist

Fenerbahçe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Vedat Muriqi, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Oğuz Aydın. Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexis Antunes.

İkili Rekabet
2 Fenerbahçe
3 Beraberlik
0 Göztepe
  • 25.01.2026 Fenerbahçe 1-1 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 16.08.2025 Göztepe 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig
  • 26.01.2025 Fenerbahçe 3-2 Göztepe Trendyol Süper Lig
  • 17.08.2024 Göztepe 2-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig
  • 16.04.2022 Fenerbahçe 2-0 Göztepe Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Fenerbahçe 2 galibiyet aldı, 3 maç berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 8, Göztepe 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman?

31 Ekim 2026

Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta?

19:00

Fenerbahçe - Göztepe maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Fenerbahçe - Göztepe maçında hangi oyuncular eksik?

Fenerbahçe'de Nathan Ake, Marco Asensio, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown; Göztepe'de Luka Gugeshashvili, Furkan Bayır, Ibrahim Sabra, Ogün Bayrak eksik.

Fenerbahçe ve Göztepe'nin ligde kaç puanı var?

Fenerbahçe'nin 16, Göztepe'nin 12 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe fenerbahçe
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