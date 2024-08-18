Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından Jose Mourinho'ya çok sert sözler! "Bugün gönderin..."

Fenerbahçe'nin gollerini 45+3'te Dzeko'dan (penaltı) ve 45+7'de En-Nesyri'den geldi. Göztepe'nin geri dönüş sayılarını ise 68'de Koray Günter ve 90+5'te Romulo kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e, Göztepe ise 2'ye yükseltti.

"BERBAT BİR HOCALIK"

Maçın ardından Serdar Ali Çelikler Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya çok sert sözlerle yüklendi.

Serdar Ali Çelikler, Mourinho hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu takımı hocası lazımsa 10.5 milyon euro vermeye gerek yok. Bugün gönderin, 500 bin euroya bu işi yapacak birini bulun hiç olmazsa 10 milyon euro kurtarmış olursunuz. Sen anadolu takımı hocası mısın Mourinho. Berbat bir hocalık, rezil bir teknik adam performansı. 3. sınıf bir teknik adam performansı. Kendime eziyet etmek istediğim zaman bizim 2. ligi açıp izliyorum. Aynı oyun... Böyle futbol olur mu? Bugün Göztepe puan kaybetse yazık olurdu."