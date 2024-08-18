SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından Jose Mourinho'ya çok sert sözler! "Bugün gönderin..."

Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından Jose Mourinho'ya çok sert sözler! "Bugün gönderin..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.08.2024 09:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. 2-0 öndeyken Göztepe'nin iki golüne engel olamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefinde kaldı. Serdar Ali Çelikler, Mourinho hakkında "berbat bir hocalık" ifadesini kullanarak çok sert sözlerle yüklendi.

Fenerbahçe'nin gollerini 45+3'te Dzeko'dan (penaltı) ve 45+7'de En-Nesyri'den geldi. Göztepe'nin geri dönüş sayılarını ise 68'de Koray Günter ve 90+5'te Romulo kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e, Göztepe ise 2'ye yükseltti.

AA-20240817-35427378-35427377-GOZTEPE_FENERBAHCE

"BERBAT BİR HOCALIK"

Maçın ardından Serdar Ali Çelikler Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya çok sert sözlerle yüklendi.

AA-20240817-35427567-35427558-GOZTEPE_FENERBAHCE

Serdar Ali Çelikler, Mourinho hakkında şu ifadeleri kullandı:

AA-20240817-35427726-35427720-GOZTEPE_FENERBAHCE

"Anadolu takımı hocası lazımsa 10.5 milyon euro vermeye gerek yok. Bugün gönderin, 500 bin euroya bu işi yapacak birini bulun hiç olmazsa 10 milyon euro kurtarmış olursunuz. Sen anadolu takımı hocası mısın Mourinho. Berbat bir hocalık, rezil bir teknik adam performansı. 3. sınıf bir teknik adam performansı. Kendime eziyet etmek istediğim zaman bizim 2. ligi açıp izliyorum. Aynı oyun... Böyle futbol olur mu? Bugün Göztepe puan kaybetse yazık olurdu."

AA-20240817-35428305-35428293-GOZTEPE_FENERBAHCE

AA-20240817-35428305-35428301-GOZTEPE_FENERBAHCE

AA-20240817-35428478-35428473-FENERBAHCE_TEKNIK_DIREKTORU_JOSE_MOURINHO

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Göztepe fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Nuri Şahin ilk resmi maçında yapacağını yaptı! Almanya onu konuşuyor

Nuri Şahin ilk resmi maçında yapacağını yaptı! Almanya onu konuşuyor

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den yine paylaşım geldi!

Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den yine paylaşım geldi!

Ünlü oyuncunun Sarıyer'deki villası alev alev yandı

Ünlü oyuncunun Sarıyer'deki villası alev alev yandı

İstanbul'da sapık kurye kabusu yaşattı! Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye yakalandı

İstanbul'da sapık kurye kabusu yaşattı! Siparişini getirdiği kadını taciz eden kurye yakalandı

İzmir'de Ali Koç'a saldırı! Yere düştü, maç yarıda kesildi

İzmir'de Ali Koç'a saldırı! Yere düştü, maç yarıda kesildi

Süper Lig'in 2. haftasında başkan istifa etti! "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir"

Süper Lig'in 2. haftasında başkan istifa etti! "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.