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Fenerbahçe, Greenwood transferi için gemileri yaktı! Yeni hamle geliyor

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'nin, en büyük transfer hedeflerinden biri olan Mason Greenwood için karşısına İtalyan devi Roma çıktı. Çizme ekibinin 55 milyon Euro'yu bulan bonservis paketiyle Marsilya'nın kapısını çalması sonrası, sarı-lacivertliler transferde şartları zorlayarak yeni bir hamle yapmak için düğmeye bastı.

Fenerbahçe, Greenwood transferi için gemileri yaktı! Yeni hamle geliyor
Emre Şen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer taarruzu sürüyor. Özellikle kanat rotasyonunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin listesinin ilk sırasında yer alan Mason Greenwood transferinde sular ısınıyor.

ROMA'DAN 55 MİLYON EURO'LUK PAKET

Fenerbahçe, Greenwood transferi için gemileri yaktı! Yeni hamle geliyor 1

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 24 yaşındaki İngiliz yıldız için Avrupa devleri de sıraya girmeye başladı. İtalyan basınında geniş yankı bulan son dakika haberlerine göre; Serie A ekibi Roma, Marsilya'nın yıldız futbolcusu için toplamda 55 milyon Euro'yu bulan devasa bir bonservis paketi hazırladı.

Başkent ekibinin sadece kulüple değil, oyuncu cephesiyle de görüşmelerini sıklaştırdığı ve Greenwood ile yıllık 5 milyon Euro'dan başlayan, performansa dayalı bonuslar da içeren cazip bir maaş teklifi konusunda önemli bir mesafe kat ettiği vurgulandı.

FENERBAHÇE ŞARTLARI ZORLAYACAK: YENİ HAMLE YOLDA

Fenerbahçe, Greenwood transferi için gemileri yaktı! Yeni hamle geliyor 2

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun transferi için Marsilya yönetimiyle temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, Roma'nın bu agresif hamlesiyle transfer denkleminde zorlu bir sürece girdi. Sarı-lacivertli yönetimin, İtalyan ekibinin finansal gücü ve yüksek bonservis teklifine rağmen pes etmeye niyeti yok.

Marsilya cephesiyle olan iletişimini koparmayan Fenerbahçe'nin, İngiliz hücumcu için şartları sonuna kadar zorlamaya devam edeceği ve önümüzdeki günlerde Roma'nın teklifine karşılık yeni bir karşı hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Greenwood dosyası, yaz transfer döneminin en rekabetçi ve sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mason Greenwood
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