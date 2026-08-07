Resmi imzayı attı! Ndiaye'nin yeni adresi çok şaşırttı

Badou Ndiaye'nin kariyerindeki yeni durak netlik kazandı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, kariyerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdürecek.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ RESMEN AÇIKLADI

35 yaşındaki Senegalli futbolcu, KKTC temsilcisi Mağusa Türk Gücü ile sözleşme imzaladı. Transfer, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan resmi duyuruyla kamuoyuna açıklandı.

TÜRKİYE'DE PEK ÇOK TAKIMDA OYNADI

Badou Ndiaye, Türkiye kariyerinde birçok Süper Lig ekibinin formasını giydi. Tecrübeli futbolcu sırasıyla Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor ve son olarak Gaziantep FK'da görev yaptı.

GALATASARAY İLE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Senegalli orta saha, Galatasaray kariyerinde önemli başarılar elde etti. Ndiaye, sarı-kırmızılı formayla 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayarak kariyerine iki lig kupası ekledi.