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Resmi imzayı attı! Ndiaye'nin yeni adresi çok şaşırttı

Gaziantep FK ile yollarını ayıran Badou Ndiaye'nin yeni adresi belli oldu. Tecrübeli Senegalli orta saha, KKTC ekiplerinden Mağusa Türk Gücü ile sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ndiaye, Türkiye'de birçok takımın formasını giymişti.

Resmi imzayı attı! Ndiaye'nin yeni adresi çok şaşırttı
Cevdet Berker İşleyen

Badou Ndiaye'nin kariyerindeki yeni durak netlik kazandı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu, kariyerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürdürecek.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ RESMEN AÇIKLADI

Resmi imzayı attı! Ndiaye nin yeni adresi çok şaşırttı 1

35 yaşındaki Senegalli futbolcu, KKTC temsilcisi Mağusa Türk Gücü ile sözleşme imzaladı. Transfer, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan resmi duyuruyla kamuoyuna açıklandı.

TÜRKİYE'DE PEK ÇOK TAKIMDA OYNADI

Resmi imzayı attı! Ndiaye nin yeni adresi çok şaşırttı 2

Badou Ndiaye, Türkiye kariyerinde birçok Süper Lig ekibinin formasını giydi. Tecrübeli futbolcu sırasıyla Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Pendikspor ve son olarak Gaziantep FK'da görev yaptı.

GALATASARAY İLE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Resmi imzayı attı! Ndiaye nin yeni adresi çok şaşırttı 3

Senegalli orta saha, Galatasaray kariyerinde önemli başarılar elde etti. Ndiaye, sarı-kırmızılı formayla 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayarak kariyerine iki lig kupası ekledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Muhtemelen casinolara yakın olmak istedi, sonuçta uluslararası kupalarda maalesef tanınmıyor KKTC.
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