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Trabzonspor'dan rekor satış! Oulai için dev anlaşma

Trabzonspor, genç yıldızı Christ Inao Oulai'nin transferi için Fiorentina ile el sıkıştı. İtalyan ekibi, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan teklifini kabul ettirirken bordo-mavililer sonraki satıştan da önemli bir pay alacak.

Trabzonspor'dan rekor satış! Oulai için dev anlaşma
Burak Kavuncu

Trabzonspor, yaz transfer döneminin en dikkat çeken satışlarından birine hazırlanıyor. Bordo-mavililer, genç yıldız Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya transferi konusunda İtalyan temsilcisiyle büyük ölçüde anlaşma sağlarken, tarafların kısa süre içerisinde resmi süreci tamamlaması bekleniyor.

VİDEO KONFERANSLA SON DOKUNUŞ

Trabzonspor dan rekor satış! Oulai için dev anlaşma 1

Transfer görüşmelerinde kritik aşama geride kaldı. Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici ile Trabzonspor yönetimi arasında gerçekleştirilen video konferansın ardından tarafların transferin ana şartlarında uzlaşmaya vardığı öğrenildi.

30 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Trabzonspor dan rekor satış! Oulai için dev anlaşma 2

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fiorentina, Christ Inao Oulai için bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu bulan bir teklif sundu. Yapılan anlaşmada ayrıca Trabzonspor'un, oyuncunun ileride gerçekleşecek olası satışından yüzde 10 pay almasını sağlayan madde de yer aldı.

UĞURCAN ÇAKIR'I DA GEÇİYOR...

Trabzonspor dan rekor satış! Oulai için dev anlaşma 3

Christ Inao Oulai'nin transferinin resmiyet kazanması halinde Trabzonspor tarihinin en pahalı oyuncu satışı gerçekleşecek. Bordo-mavililerin daha önce Galatasaray'a 27,5 milyon euro bedelle gönderdiği Uğurcan Çakır'ı geride bırakacak olan Fildişi Sahilli futbolcu, bonuslarla birlikte 30 milyon euroya ulaşan anlaşmasıyla kulüp tarihinin yeni transfer rekorunun sahibi olacak. Ayrıca Trabzonspor'un sonraki satıştan alacağı yüzde 10 pay da anlaşmanın değerini daha da artıracak.

İMZALAR YAKIN

Trabzonspor dan rekor satış! Oulai için dev anlaşma 4

Fildişi Sahilli futbolcunun, Fiorentina Teknik Direktörü Fabio Grosso ile de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Genç oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalamak üzere önümüzdeki günlerde Floransa'ya gitmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Fiorentina Christ Inao Oulai
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