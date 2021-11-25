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Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? Fenerbahçe'nin UEFA'daki puan durumu!

25.11.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı devirerek şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe bugün Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivert takım, Yunanistan deplasmanında oynanacak mücadelede üç puan almak için yarışacak. Peki Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin UEFA'daki puan durumu...

Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? Fenerbahçe'nin UEFA'daki puan durumu!

Bugün saat TSİ 23:00'da oynanacak olan Fenerbahçe Olympiakos maçı ilgiyle takip ediliyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ı devirmesi sonrası bugün
Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda Olimpiakos ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada?

FENERBAHÇE GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe bugün Olimpiakos ile karşı karşıya geliyor. Takım, gruptan çıkmak için sıralamada üstünde yer alan iki takımdan en az birini geçmek zorunda. Grupta yer alan Eintracht Frankfurt 10 puanla zirvede bulunurken Olimpiakos 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe her iki takımla mücadele edecek. Sarı lacivert takımın puanı ise 5. Son sırada yer alan Royal Antwerp'in puanı 1.

Taraftarların ilgiyle takip ettiği Fenerbahçe grupta bugün Olimpiakos ile karşılaşıyor. Bu maçın kazanılması durumunda sarı-lacivertliler 8 puana yükselecek ve 6 puanlı Olimpiakos'u geride bırakmış olacak. Takım ikinci sıraya çıkmış olacak.

Fenerbahçe, eğer Olimpiakos'a yenilirse bu defa UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Bu durumda ilk iki şansını yitirecek olan Fenerbahçe grubun sonucuna göre Konferans Ligi'nde yarışma hakkı kazanmış olacak. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne gitmesi için grubu üçüncü olarak bitirmesi gerekmekte.

2021 GÜNCEL UEFA AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Eintracht Frankfurt: 10
2- Olympiakos: 6
3- Fenerbahçe: 5
4- Antwerp: 1


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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