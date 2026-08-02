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Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatıyor!

Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, İtalya seferinde dev bir transfer harekatının fitilini ateşledi. Milano kulüpleriyle temas kuran sarı-lacivertli yönetimin, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yürüttüğü pazarlıkların detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatıyor!
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Yeni sezona hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarında mutlak başarı parolasıyla giren Fenerbahçe, transfer piyasasında ses getirecek hamlelerine devam ediyor. Çizmeyi mesken tutan sarı-lacivertli kurmaylar, Serie A ekipleriyle pazarlık masasına oturdu.

İTALYA'DA HAKAN ÇALHANOĞLU BOMBASI

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatıyor! 1

Milan forması giyen Rafael Leao transferi için İtalya'ya giden Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, Milano'da sürpriz bir temasa imza attı. Kamer'in, Inter forması giyen tecrübeli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için mavi-siyahlı kulüple masaya oturduğu belirtildi.

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu için yapılan pazarlıklarda Inter'in kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı, Fenerbahçe'nin ise transferi 15 milyon Euro bandında bitirmek istediği aktarıldı.

AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatıyor! 2

Transfer iddiasının en dikkat çeken detayı ise başkan seviyesinde yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, milli futbolcuyla doğrudan iletişime geçtiği ileri sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu'nun Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede "Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum" diyerek transfere son derece sıcak baktığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Inter'de 30 resmi maça çıkan tecrübeli ön libero, 12 gol ve 7 asistlik skorer bir performans sergilemişti.

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