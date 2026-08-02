Henry Onyekuru, Bursaspor ile anlaşma sağladı!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile yolları ayrılan Nijeryalı hücum oyuncusu Henry Onyekuru, Türkiye kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun yeni adresi TFF 1. Lig oldu.

BURSASPOR İLE PRENSİP ANLAŞMASI

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, serbest statüde yer alan Henry Onyekuru ile temas kurdu. Yeşil-beyazlı yönetimin yıldız oyuncuyla yürüttüğü transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı ve tarafların anlaşmaya vardığı kaydedildi.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılan pazarlıklar sonucunda Bursaspor'un tecrübeli sol kanat ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 19 maçta sahaya çıkan ve 433 dakika süre alan 29 yaşındaki futbolcu, takımı adına gol veya asist katkısı üretememişti.