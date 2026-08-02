SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Yine devredeler

Galatasaray taraftarının sevgilisi Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin kadroda tutacağını açıkladığı Nijeryalı golcü için transfer dönemine damga vuran bir başka İngiliz kulübü devreye girdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Yine devredeler
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da sergilediği performans ve gösterdiği aidiyet duygusuyla kısa sürede camianın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin kesin olarak kadroda tutacağını beyan ettiği tecrübeli golcü için Ada'dan yeni bir talip çıktı.

TOTTENHAM LİSTEYE ALDI

Galatasaray da Victor Osimhen endişesi! Yine devredeler 1

BBC'de yer alan habere göre; Manchester United ve Chelsea iddialarının ardından bu kez bir diğer Premier Lig temsilcisi Tottenham, Nijeryalı yıldızı gündemine aldı. Bu sezon transfere şimdiden 267 milyon Euro bonservis harcayarak dikkat çeken İngiliz ekibinin, hücum hattı için Osimhen'i hedefler arasına eklediği kaydedildi.

RAFAEL LEAO DA GÜNDEMDE

Galatasaray da Victor Osimhen endişesi! Yine devredeler 2

Haberin detaylarında Tottenham'ın sadece Osimhen ile sınırlı kalmadığı, Milan forması giyen Rafael Leao'yu da takibe aldığı ifade edildi. İsmi son dönemde Süper Lig devleriyle de anılan Portekizli yıldız ve Osimhen için İngiliz kulübünün henüz resmi bir adım atmadığı, iki oyuncunun da şu aşamada alternatif listesinde tutulduğu vurgulandı.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Henry Onyekuru, Bursaspor ile anlaşma sağladı!Henry Onyekuru, Bursaspor ile anlaşma sağladı!
Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatıyor!Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatıyor!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Victor Osimhen Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

e-Devlet'te erişime açıldı: Unutulan hesap ve para için yeni hizmet

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.