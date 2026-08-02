Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Yine devredeler

Galatasaray'da sergilediği performans ve gösterdiği aidiyet duygusuyla kısa sürede camianın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin kesin olarak kadroda tutacağını beyan ettiği tecrübeli golcü için Ada'dan yeni bir talip çıktı.

TOTTENHAM LİSTEYE ALDI

BBC'de yer alan habere göre; Manchester United ve Chelsea iddialarının ardından bu kez bir diğer Premier Lig temsilcisi Tottenham, Nijeryalı yıldızı gündemine aldı. Bu sezon transfere şimdiden 267 milyon Euro bonservis harcayarak dikkat çeken İngiliz ekibinin, hücum hattı için Osimhen'i hedefler arasına eklediği kaydedildi.

RAFAEL LEAO DA GÜNDEMDE

Haberin detaylarında Tottenham'ın sadece Osimhen ile sınırlı kalmadığı, Milan forması giyen Rafael Leao'yu da takibe aldığı ifade edildi. İsmi son dönemde Süper Lig devleriyle de anılan Portekizli yıldız ve Osimhen için İngiliz kulübünün henüz resmi bir adım atmadığı, iki oyuncunun da şu aşamada alternatif listesinde tutulduğu vurgulandı.