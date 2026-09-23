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Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için pusuda! Ezeli rakip de devreye girdi

Yaz transfer döneminde sarı-lacivertli taraftarların rüyalarını süsleyen ancak mutlu sonla bitmeyen Hakan Çalhanoğlu operasyonunda Fenerbahçe yeniden düğmeye bastı! Milli yıldızın Türkiye'ye yeşil ışık yakmasıyla umutlanan yönetim, Ocak ayında İtalyan devi Juventus ile kıyasıya bir transfer savaşına girmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için pusuda! Ezeli rakip de devreye girdi
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, orta sahasını dünya çapında bir maestro ile güçlendirmek için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminde yoğun mesai harcanan ancak kulübü Inter'de kalmaya devam eden 32 yaşındaki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için sarı-lacivertli yönetim, Ocak ayı transfer tescil döneminde devasa bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Hakan'ın kariyerinin bu döneminde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakması, Fenerbahçe yönetiminin bu transferdeki en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

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Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için pusuda! Ezeli rakip de devreye girdi 1

Fenerbahçe bu rüya transfer için tüm maddi şartları zorlamaya hazırlanırken, Çizme'den gelen haberler işin masada çok çetin geçeceğini gösteriyor. İtalyan basını, Serie A devi Juventus'un da milli yıldızımızın durumunu adım adım takip ettiğini duyurdu. Inter ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Hakan'a henüz yeni bir teklif sunulmaması, Juventus'un iştahını kabartıyor. Milano ekibiyle masada anlaşma sağlanamaması halinde Torino temsilcisinin derhal devreye gireceği ve sarı-lacivertlilerle büyük bir transfer yarışına tutuşacağı vurgulandı.

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Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için pusuda! Ezeli rakip de devreye girdi 2

2017 yılında adım attığı İtalya'da Milan ve Inter formalarıyla efsaneleşen, 2024 yılında Serie A'da 'Sezonun Oyuncusu' seçilerek tarihe geçen Hakan Çalhanoğlu, üst düzey formundan hiçbir şey kaybetmedi. Inter formasıyla bu sezona da fırtına gibi giren yıldız oyuncu, Serie A'da çıktığı ilk 3 maçta 2 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki dev Real Madrid eşleşmesinde de sahaya ilk 11'de çıktı. Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşayan ancak kupayı kıl payı kaçıran 32 yaşındaki dünya yıldızının Ocak ayındaki kararı, Türk ve İtalyan basınında deprem etkisi yaratacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu fenerbahçe
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