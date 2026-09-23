UEFA'dan göz göre göre ilginç atama! Türkiye-Fransa maçının hakemi Okan Buruk'un 'dingil' dediği isim oldu

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa ile oynayacağı dev karşılaşma öncesi UEFA'dan çok konuşulacak bir atama geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) görevine Alman hakem Christian Dingert getirildi.

OKAN BURUK'UN "DİNGİL" GÖNDERMESİ HAFIZALARDA!

Atama kararının ardından gözler, Alman hakemin çok kısa bir süre önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadığı polemiğe çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin Sporting Lizbon ile oynadığı Avrupa mücadelesinde kritik bir pozisyonda VAR uyarısı yapmayan Dingert, Okan Buruk'un sert tepkisine hedef olmuştu.

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında hakem yönetimine isyan eden Okan Buruk, Alman hakemin soyadına gönderme yaparak, "Dingert, yani 'dingil' de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm" ifadelerini kullanmış ve bu sözler spor gündemine bomba gibi düşmüştü.

DEV MAÇ CUMA GÜNÜ KOCAELİ'DE!

Okan Buruk ile yaşadığı bu olaylı polemiğin hemen ardından Christian Dingert'in bu kez A Milli Takımımızın maçında görevlendirilmesi şaşkınlıkla karşılandı. Ay-yıldızlı ekibimizin dünya devi Fransa'yı ağırlayacağı dev mücadele, 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Kritik maçta gözler VAR koltuğunda oturacak olan Alman hakemin alacağı kararlarda olacak.