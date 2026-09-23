Galatasaray'da 30 milyon euroluk şok! Wilfried Singo'nun bitmeyen kabusu

Galatasaray'ın rekor bedelli transferi Wilfried Singo, sahada sergilediği performanstan çok bitmek bilmeyen sakatlık problemleriyle gündemden düşmüyor. Fransa'nın Monaco ekibinden 30 milyon euro bonservis bedeliyle savunmayı toparlaması için transfer edilen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlara bir kez daha büyük bir hüsran yaşattı.

DEV MAÇLARDA TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Milliyet'te yer alan habere göre; antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan yetenekli savunmacı, milli maç arasının bitimiyle birlikte hemen sahalara dönemeyecek. Tedavisine sağlık heyeti tarafından başlanan Singo'nun, Trendyol Süper Lig'deki zorlu Kasımpaşa sınavı ve Avrupa'daki dev Barcelona eşleşmesinde takımını yalnız bırakacağı ifade edildi.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Teknik heyetin planlarını ciddi anlamda sekteye uğratan bu sakatlığın ardından, yıldız futbolcunun takıma ne zaman katılacağı da netleşmeye başladı. Rehabilitasyon süreci devam eden Singo'nun, Galatasaray'ın 17 Ekim'de Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmayla birlikte yeniden sahalara adım atması planlanıyor.

KORKUNÇ TABLO: İKİ SEZONDA 173 GÜN KAYIP!

Singo'nun sarı-kırmızılı formayla yaşadığı sakatlık geçmişi ise yönetimi kara kara düşündürüyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle 145 gün sahalardan uzak kalan ve tam 23 maçı kaçıran yıldız isim, bu sezonun henüz başı olmasına rağmen şimdiden 28 gündür forma yüzü göremedi ve 4 maçta şans bulamadı. Galatasaray kariyerinde toplamda 173 gün takımdan ayrı kalan 30 milyon euroluk transfer, giderek kronikleşen bu tablosuyla tartışmaların odak noktası haline geldi.