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Fenerbahçe - Halkbank voleybol maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Halkbank voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

03.12.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe - Halkbank voleybol maçı bugün ekranlarda yer alacak. 11. Hafta mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe HDI Sigorta ile Halkbank, galibiyet için sahaya çıkacak. Axa Sigorta Efeler Ligi’nde oynanacak karşılaşma saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Halkbank voleybol müsabakası hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Halkbank voleybol maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Halkbank voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Halkbank voleybol karşılaşması, AXA Sigorta Efeler Ligi 11. Hafta kapsamında bugün oynanacak. 26 puan ile lider konumda bulunan Halkbank ile zirve yarışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe HDI Sigorta maçı için heyecan dorukta.ç Fenerbahçe 18 puanla 6. Sırada bulunuyor ve galibiyet alarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. İşte merak edilen Fenerbahçe – Halkbank maçının kanalı ve saati ...

FENERBAHÇE - HALKBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Halkbank voleybol maçı bugün saat 17:00’da başlayacak.

FENERBAHÇE - HALKBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Halkbank voleybol maçı TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.

Sarı Lacivertlilerin Ankara temsilcisi ile oynayacağı maç Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda gerçekleşecek.

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe voleybol takımı, İtalya temsilcisi Bluenergy Daiko Volley’e 3-1 mağlup olmuştu. Halkbank ise Bulgaristan temsilcisi Hebar’ı 3-2’lik skorla mağlup etmişti.

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