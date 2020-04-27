SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı

Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.04.2020 14:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, tarihindeki önemli isimlerden olan Hasan Kamil Sporel'i yayımladığı bir mesajla andı.

Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı

Fenerbahçe, kulübün ilk yıllarında forma giyen ve bir dönem de başkanlık yapan Hasan Kamil Sporel için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çubuklu ile ilk kez bir maçta üç gol atma başarısı gösteren, Türk Milli Takımı'mızın ilk kaptanı, eski başkanımız, kaptanımız Hasan Kamil Sporel'i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Zeki Rıza Sporel'in ağabeyi de olan Hasan Kamil Sporel, 4 Ocak 1914'te Galatasaray ile oynanan ve 4-2 kazandıkları İstanbul Ligi derbisinde 3 gol birden atarak sarı-lacivertilerin tarihi rekabetteki ilk galibiyetinde başrolü oynadı.

Sporel, söz konusu derbide kaydettiği birinci golle Fenerbahçe formasıyla Galatasaray ağlarını havalandıran ilk futbolcu unvanını alırken, attığı 3 golle de sarı-lacivertli formayla "hat-trick" yapan ilk futbolcu olmayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
O sadaka hayatımızı kurtardıO sadaka hayatımızı kurtardı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan kamil sporel anma

En Çok Okunan Haberler

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

Survivor Aycan için milli takım kapıları kapandı!

18 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

18 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti

O sadaka hayatımızı kurtardı

O sadaka hayatımızı kurtardı

Arda Turan imzayı atıyor!

Arda Turan imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

'Aziz Yıldırım ikimize de sıkar, öldürürdü'

'Aziz Yıldırım ikimize de sıkar, öldürürdü'

Fenerbahçe'den transfer hamlesi!

Fenerbahçe'den transfer hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Hasan Kamil Sporel'i andı

Fenerbahçe, efsane ismi andı

Fenerbahçe'ye İsrail'den gol ve asist makinesi

Fenerbahçe'ye İsrail'den gol ve asist makinesi

Emre Belözoğlu sahur programına katıldı

O sadaka hayatımızı kurtardı

Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor

Garry Rodrigues dönmek istemiyor!

Vincent Kompany'ye Vedat Muriqi tepkisi

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Ali Koç'tan kongre üyelerine mesaj

Ali Koç'tan üyelere mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.