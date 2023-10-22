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FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇ SONUCU! Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

22.10.2023 12:54 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Hatayspor maçı canlı izle ekranına dair sorgulamalar yoğunluk kazandı. Sezonda çıktığı 16 resmi müsabakayı da kazanan Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk etti. 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk ederken mücadele Sarı-Lacivertliler'in 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe bu galibiyetle serisini 17'ye çıkarırken ligde 9'da 9 yaparak kırılması zor bir rekora da imza attı. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Hatayspor maçı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırladı. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Hatayspor maçı hakkında detayları sorguluyor. İşte Fenerbahçe Hatayspor maç sonucu bilgisi ve maça dair detaylı bilgiler...

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı, 22 Ekim 2023 Pazar günü oynandı. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başladı.

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FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hatayspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönettti.

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FENERBAHÇE LİG TARİHİNE GEÇTİ

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Bu karşılaşma öncesi ligde oynadığı sekiz maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Hatayspor'u da mağlup ederek 9'da 9 yaptı ve lig tarihinde bir sezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım olarak tarihe geçmeyi başardı.


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