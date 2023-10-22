Fenerbahçe Hatayspor'u 4-2 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler 9'da 9 yaparak bir ilki başardı ve Süper Lig tarihine geçti

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Sarı-Lacivertliler'in efsane isimlerinden Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u konuk etti.

5 golün atıldığı mücadelede Sarı-Lacivertliler rakibini 4-2 mağlup ederek tüm kulvardaki galibiyet serisini 17'ye Süper Lig'deki galibiyet serisini ise 9 maça çıkarmayı başardı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya müthiş bir baskıyla başlayan Fenerbahçe 7. dakikada golü buldu. Tadic sol kanattan içeri çevirdi, Erce topa hamle yapmak isterken Szymanski araya girdi ve daha erken davranarak topu filelere yolladı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Sarı-Lacivertliler golün ardından da baskısını sürdürürken, dakikalar 15'i gösterirken Osayi Samuel farkı 2'ye çıkarmayı başardı.

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL

25'nci dakikada Dzeko ceza alanında hareketlenmek isterken Burak Bekaroğlu, Boşnak yıldızı çekerek düşürdü. Hakem Volkan Bayarslan önce penaltı noktasını işaret etse de VAR kontrolü sonrası pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.

39 DAKİKADA 3-0

Erce'nin pasında Fred araya girdi, tekte Dzeko'yu gördü, bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko yerden sol köşeye topu gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

GHOULAM'DAN MÜTHİŞ FRİKİK

Mücadelenin 55. dakikasında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu çok klas kullanan Ghoulam fileleri sarsmayı başardı farkı 2'ye indirdi

BİR FRİKİK GOLÜ DE İRFAN'DAN

Ghoulam'ın golünden yalnızca 8 dakika sonra yayın biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta bu kez İrfan Can Kahveci şık bir gol kaydetti ve skoru 4-1'e getirdi.

SKORU RAYANE AABID BELİRLEDİ!

Samet Akaydın'ın hatalı pasında Aabid araya girdi, sağa doğru hareketlenip yay üzerinden sağ köşeye çok sert vurdu ve şık bir gole imza attı ve maçın skorunu belirledi.

FENERBAHÇE LİG TARİHİNE GEÇTİ

Bu karşılaşma öncesi ligde oynadığı sekiz maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Hatayspor'u da mağlup ederek 9'da 9 yaptı ve lig tarihinde bir sezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım olarak tarihe geçmeyi başardı.

CENGİZ ÜNDER, 35 GÜN SONRA KADRODA

Milli arada sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, 1 ay sonra Hatayspor maçıyla formasına kavuştu. Milli futbolcu maça yedek kulübesinde başladı. 17 Eylül’de Antalyaspor mücadelesinde sakatlanan Cengiz, adalesindeki yırtık nedeniyle ligde 4 maç, Avrupa Konferans Ligi’nde ise maçta takımını yalnız bıraktı. Cengiz Ünder 35 gün sonra Hatayspor maçıyla takıma döndü.

TRİBÜNLER DOLDU

[RMV-10]

Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.





