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Fenerbahçe, hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2020 20:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren sarı-lacivertliler, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, 3’erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını 21 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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