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Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

04.07.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Hull City maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir karşılaşmayı futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile bu hafta hazırlık maçı oynayacak. Kritik karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak edilmeye başladı. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe Hull City maçı için nefesler tutuldu. Yeni sezon öncesi hazırlık kampına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bu hafta Hull City ile hazırlık maçına çıkacak. Oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe'nin Hull City karşısındaki performansı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Hull City maçı bu hafta ekranlara gelecek. 10 Temmuz Pazar günü oynanacak olan karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Heyecan dolu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi Jorge Jesus yönetiminde 4 hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlardan 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Lincoln Henrique performansıyla dikkat çeken isimlerden oldu.

EMRE MOR ETKİLEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, Partizan ile oynanan hazırlık maçına damga vurdu. Sağ kanatta forma giyen başarılı oyuncu, hızı, isteği ve gayretiyle göz doldurdu.

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