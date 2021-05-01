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Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

01.05.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli golcü, Fransa Ligi'ni adeta sallıyor. Attığı gol ve yaptığı asistlerle takımı Lille'in şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan Burak Yılmaz'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e döneceği ve Fenerbahçe formayı giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken yıldız golcünün sezon sonunda Süper Lig'e geri dönüş yapacağı belirtildi. Burak Yılmaz'ın Türkiye'de hangi takıma transfer olacağı da ortaya çıktı.

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Fotomaç Gazetesi yazarlarından Ozan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burak Yılmaz'ın yeni sezonda Fenerbahçe'nin santrforlarından biri olacağını iddia etti.

Zeybek konuya ilişkin, "Sevgili Fenerbahçeliler... Yeni sezonda yeni santraforlardan biri Burak Yılmaz olacak" ifadelerini kullandı.

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BURAK YILMAZ'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

Burak Yılmaz, 28 Haziran 2008 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Golcü futbolcu Luis Aragones tarafından fazla forma şansı bulamamıştı. Sarı-lacivertli takımla çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmişti.

Sonrasında Fenerbahçe tarafından Eskişehirspor'a kiralanan Burak Yılmaz, 2009-2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal transferiyle takasta kullanılarak, Trabzonspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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FRANSA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Lille, şampiyonluk yolunda oynadığı kritik mücadelede 2-0 yenik duruma düştüğü Lyon'a karşı 3-2 galip gelerek tarihi bir geri dönüşe imza atmıştı. 2 gol, 1 asistle maçın adamı seçilen Burak Yılmaz Fransa'da gündem olmuştu.

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BECKHAM YAKIN TAKİBE ALDI

Fransa'da ve A Milli Futbol Takım ile gösterdiği müthiş performans sonrası transfer iddiaları gündeme gelen Burak Yılmaz, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer radarına girdi. David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferansı takımı Inter Miami'nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı'nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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