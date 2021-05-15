Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Süper Lig'de şampiyonluk şansını son haftaya bırakan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Beşiktaş'ı puan kaybettiği haftada Sivasspor'a yenilen sarı lacivertliler ligde 3. sıraya geriledi ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

46 yaşındaki teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasından sonra Fenerbahçe'de A Takım Futbol Direktörlüğü görevine gelen Emre Belözoğlu gösterdiği performans ve iyi oyun ile takdirleri toplamıştı. Ancak Belözoğlu'nun Sivasspor'a karşı yaşadığı kayıp şampiyonluk ihtimalini iyice azalttı.

Fotomaç'ın iddiasına göre, gelecek sezon teknik direktör olarak kiminle yola devam edeceği belli olmayan Fenerbahçe için Joachim Löw'ün ardından Luciano Spaletti iddiası geldi.

İtalyan menajer Giulio Dini, "Türkler, Spaletti'ye karar vermesi için haziran ayının ilk haftasının sonuna kadar süre tanımış" açıklamasını yaparken, söz konusu takımın Fenerbahçe olduğu ileri sürüldü. 62 yaşındaki Spaletti en son çalıştırdığı Roma'da 2.15, İnter'de ise 1.80 puan ortalaması yakaladı.