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Avrupa'dan Fenerbahçe için 3 transfer iddiası birden

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2018 19:40 | Son Güncelleme

Transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe için İspanya'dan Balotelli, Fransa'dan Fousseni Diabate İspanya ve Portekiz'den ise Cristian Lema için transfer iddiaları geldi.

Avrupa'dan Fenerbahçe için 3 transfer iddiası birden

Devre arasında kadrosunda ciddi değişimler yapması beklenen Fenerbahçe için Avrupa basınından iddialar gelmeye devam ediyor.

İspanya'dan Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Nice'ten ayrılmak üzere olan Mario Balotelli'nin peşinde olduğunu yazdı. Fransız ekibinin son idmanına katılmayan İtalyan golcüyle ilgili konuşan teknik direktör Patrick Viera, "Mario'ya geleceğini düşünmesi için izin verdik. Ona teklifler olacağının farkındayız. İki tarafı da memnun edecek bir karar almak istiyoruz" ifadelerini kullanarak ayrılığı işaret etti.

Mundo Deportivo'ya göre ara transferde iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe, Balotelli'ye imza attırmak için girişimlerini sürdürüyor. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Nice'teki ilk 2 sezonunda adeta yeniden doğan Balotelli, 66 maçta 43 gol atmıştı. İtalyan yıldız bu sezon ise formunu kaybetti. 11 maçta mücadele eden Balotelli, hiç gol atamadı.

LEICESTER'DAN BİR İSİM DAHA
Fransa'dan L'Equipe ve France Football, Leicester City'nin genç atak oyuncusu Fousseni Diabate'nin Fenerbahçe'nin radarında olduğunu öne sürdü. Leicester'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Ajaccio'dan aldığı 23 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde umduğunu bulamadı. Sezon başında İngiliz kulübünden Slimani'yi kiralayan Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Diabate olduğu belirtildi.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Malili oyuncu, Leicester City tarafından 2 milyon euro'ya transfer edilmişti. Diabate, bu sezon yalnızca 55 dakika süre alabildi.

STOPERE ARJANTİNLİ LEMA
Portekiz'den A Bola, Benfica'nın sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli stoper Cristian Lema'yı isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'yi de gösterdi. Belgrano'dan bonservissiz olarak Portekiz ekibine katılan Lema, yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen Lema'yı Boca Juniors, Universidad de Chile ve Fenerbahçe'nin istediği belirtildi.

Newell's Old Boys, Tigre, Quielmes ve Belgrano formaları giyen oyuncu, ilk Avrupa deneyimine Benfica ile atıldı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan stoperin piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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