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Fenerbahçe için Sergen Yalçın iddiası! ''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu

10.06.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son maçına çıkmaya hazırlanan Jorge Jesus yerine kimin geleceği büyük merak konusu olmuş durumda. Şimdiden yeni hoca için hazırlıklara başlayan sarı-lacivertlilerin Sergen Yalçın ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe için Sergen Yalçın iddiası! ''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor. Portekizli teknik adamın yerine geçecek isim şimdiden merak konusu olmuş durumda...

BAŞAKŞEHİR MAÇI SON KARŞILAŞMASI OLACAK

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Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus çok yüksek ihtimalle son maçına çıkacak. Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yakından ilgilendiği Jesus, kupa maçının ardından ülkeden ayrılacak.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

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Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüştüğü iddia edildi. TRT Spor'da yer alan programda ünlü gazeteci Fırat Günayer, "Futbol camiasından çok önemli birisi mesaj attı. Sergen Yalçın Fenerbahçe'de diyor." şeklinde bir yorumda bulundu. Bu iddianın ardından sosyal medyada Sergen Yalçın ismi gündem oldu.


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