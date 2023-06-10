Fenerbahçe için Sergen Yalçın iddiası! ''Çok önemli bir arkadaşım mesaj attı'' diyerek duyurdu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor. Portekizli teknik adamın yerine geçecek isim şimdiden merak konusu olmuş durumda...

BAŞAKŞEHİR MAÇI SON KARŞILAŞMASI OLACAK

Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus çok yüksek ihtimalle son maçına çıkacak. Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yakından ilgilendiği Jesus, kupa maçının ardından ülkeden ayrılacak.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüştüğü iddia edildi. TRT Spor'da yer alan programda ünlü gazeteci Fırat Günayer, "Futbol camiasından çok önemli birisi mesaj attı. Sergen Yalçın Fenerbahçe'de diyor." şeklinde bir yorumda bulundu. Bu iddianın ardından sosyal medyada Sergen Yalçın ismi gündem oldu.



