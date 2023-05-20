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Fenerbahçe için sürpriz Icardi sözleri! ''Ben olsam Icardi'yi hemen alırdım...''

20.05.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi. Icardi konusunda sürpriz açıklamalar yapan Soydan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe için sürpriz Icardi sözleri! ''Ben olsam Icardi'yi hemen alırdım...''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Soydan, Jorge Jesus ve transfer gündemiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. Jesus'un transfer konusunda başarısız olduğunu söyleyen Soydan, Fenerbahçe'nin Icardi'yi alması gerektiğini savundu.

JESUS KALSIN AMA SAKIN TRANSFERLERİ YAPMASIN

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"Çok koşan sporcu atlet olur. İyi futbolcu sadece koşmakla değil, yetenekle farkını ortaya koyar. Fenerbahçe'de Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor başta olmak üzere 6-7 tane iyi topçu var. Bunların sayısı artmadığı sürece Jorge Jesus kalmış ya da gitmiş fark etmez. Bu sene Fenerbahçe 83 puanla ikinci olacak belki de… Bu kadar bol puan olduğuna göre demek ki ligin altındaki takımlar çok güçsüz ve sen bunlara 9 puan kaybederek şampiyonluğu kaçırdın. Jesus kalsın ama Ali Koç transferi sakın ona yaptırmasın. Çünkü hem vasat adamlar aldı hem de onları oynatmakta ısrar etti. Seneye bu hataya izin verilmesin."

"BEN OLSAM ICARDI'Yİ HEMEN F.BAHÇE'YE ALIRDIM"

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"Ali Koç'a önerim şudur; Icardi'nin bonservisi Fransa ekibi PSG'de. PSG'nin başkanı, beIN Sports'un da sahibi. Hemen gitsin görüşsün, İcardi'nin bonservisini alsın. Sonra Wanda Nara'ya özel uçak yollasın. Ona da sağlam bir komisyon önersin ve transfere ikna etsin. Icardi bu ülkeye gelmiş en büyük santrfor. Galatasaray'ın elinden almak hem şampiyonluğun gazını kaçırır hem de kadroya seviye atlatır. Valencia, Batshuayi, Serdar Dursun; bunların üçünü birden gönderip maliyeti düşürür ve Icardi'yi alırsan büyük takım olursun. G.Saray, Icardi'yi almayı başarırsa yine şampiyonluğun 1 numaralı adayı olur, bunu da bir kenara not edin."


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