SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Fenerbahçe için sürpriz Thiam ve Halil Akbunar takası

Fenerbahçe için sürpriz Thiam ve Halil Akbunar takası

GÖZTEPE HABERLERİ  | 10.12.2020 09:27 | Son Güncelleme

Bu sezon ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı geride bırakarak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe’den Halil Akbunar’ı aldı. Tecrübeli futbolcunun Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe için sürpriz Thiam ve Halil Akbunar takası

Sezona 18 transfer yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

5400

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE HALİL AKBUNAR VAR

Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe’den Halil Akbunar’ı aldı. Tecrübeli futbolcunun Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.

2200

THİAM KAÇ GOL ATTI, SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK

31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 2 gol kaydetmişti. Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen Halil Akbunar’ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

2100

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Futbol hayatına 2009 yılında Balçova İdman Yurdu alt yapısında başladı. 2010 yılında Antalyaspor alt yapısına geçen Halil Akbunar ertesi sezon Göztepe U21 takımına bedelsiz olarak transfer oldu. 2012 yılında Göztepe A takımına yükselen 27 yaşındaki futbolcu 2015 yılında 1 yıllığına Elazığspor’a bedelsiz olarak kiralandı.

GÖZTEPE'DE VAZGEÇİLMEZ İSİMLERDEN BİRİ OLDU

Haziran 2016 yılında Göztepe'ye dönen tecrübeli oyuncu takımın değişilmez oyuncuları arasında yer aldı. Halil Akbunar geçen sezon açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak yeni stadyumda fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

HALİL AKBUNAR'IN PERFORMANSI

Göztepe: 246 maç - 39 gol - 36 asist

Elazığspor: 30 maç - 3 gol - 9 asist

(AJANSSPOR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Göztepe bu sezon 6. beraberliğini aldıGöztepe bu sezon 6. beraberliğini aldı
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi
Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet
Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Irkçı hakemden ilk açıklama geldi!
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun’a silahlı saldırı
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
Ağaoğlu'ndan şok hareket! Stadı terk etti...
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!
''Dekolte giymeyi seviyorum''
''Dekolte giymeyi seviyorum''
Havada bulut, şampiyonluğu unut
Havada bulut, şampiyonluğu unut
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Hagi'den yıllar sonra gelen itiraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe için sürpriz Thiam ve Halil Akbunar takası
Fenerbahçe'den transfer bombası
Göztepe-Alanyaspor: 1-0 (Maç Sonucu)
Alanya'ya bir çelme daha!
Göztepe - Alanyaspor maçında ırkçılığa protesto!
Göztepe - Alanyaspor maçında ırkçılığa protesto!
Göztepe bu sezon 6. beraberliğini aldı
Göztepe bu sezon 6. beraberliğini aldı
ÖZET | Göztepe - Kayserispor maç sonucu: 1-1
İzmir'de kazanan olmadı
Göztepe'de Halil Akbunar 100. Süper Lig maçına çıktı
Göztepe'de 100. Süper Lig maçına çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.