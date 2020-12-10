Fenerbahçe için sürpriz Thiam ve Halil Akbunar takası

Sezona 18 transfer yaparak giren ve geride kalan 11 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 23 puan toplayan Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemi hareketli geçecek.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİNDE HALİL AKBUNAR VAR

Kanatlardan yeterli verim alamayan sarı lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe’den Halil Akbunar’ı aldı. Tecrübeli futbolcunun Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.

THİAM KAÇ GOL ATTI, SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK

31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 2 gol kaydetmişti. Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen Halil Akbunar’ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Futbol hayatına 2009 yılında Balçova İdman Yurdu alt yapısında başladı. 2010 yılında Antalyaspor alt yapısına geçen Halil Akbunar ertesi sezon Göztepe U21 takımına bedelsiz olarak transfer oldu. 2012 yılında Göztepe A takımına yükselen 27 yaşındaki futbolcu 2015 yılında 1 yıllığına Elazığspor’a bedelsiz olarak kiralandı.