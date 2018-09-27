Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden Fenerbahçe TV Genel Müdürü Sayın İhsan Topaloğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe Kulübü'nden İhsan Topaloğlu ile ilgili yapılan o açıklama:
"Kulübümüze bağlı Fenerbahçe Televizyonu'nda 14 yıl boyunca hizmet etmiş olan Fenerbahçe TV Genel Müdürümüz Sayın İhsan Topaloğlu ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Kulüp televizyonumuzun kurulmasından gelişmesine, her platformda yayın yapan tek kulüp kanalı olmasına büyük katkıları olan Sayın İhsan Topaloğlu’na özverili çalışmaları ve vermiş olduğu emekleri için teşekkürlerimizi iletiyor, gelecek kariyerlerinde kendisine başarılar diliyoruz."
Gökhan Çıra, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde Fenerbahçe forması giyip '6' işareti yaptı!
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serdar Kulbilge futbolu bıraktı
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı
Galatasaray'dan Negredo kararı! Facundo Ferreyra adaylar arasında...
Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun?
Galatasaray'da Maicon ayrılmak için gün sayıyor
Quaresma'dan kenarda Şenol Güneş'e şok hareket
Gökhan Gönül ile Şenol Güneş'in yaşadığı taç diyaloğu derbiye damga vurdu
UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama
Slaven Bilic Al Ittihad kulübü ile anlaşmaya vardı iddiası
Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan hamlesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum