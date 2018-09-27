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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, İhsan Topaloğlu'nun görevine son verdi. Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden Fenerbahçe TV Genel Müdürü Sayın İhsan Topaloğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden Fenerbahçe TV Genel Müdürü Sayın İhsan Topaloğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü'nden İhsan Topaloğlu ile ilgili yapılan o açıklama:

"Kulübümüze bağlı Fenerbahçe Televizyonu'nda 14 yıl boyunca hizmet etmiş olan Fenerbahçe TV Genel Müdürümüz Sayın İhsan Topaloğlu ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kulüp televizyonumuzun kurulmasından gelişmesine, her platformda yayın yapan tek kulüp kanalı olmasına büyük katkıları olan Sayın İhsan Topaloğlu’na özverili çalışmaları ve vermiş olduğu emekleri için teşekkürlerimizi iletiyor, gelecek kariyerlerinde kendisine başarılar diliyoruz."

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İhsan Topaloğlu Fenerbahçe TV fb tv Fenerbahçe

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