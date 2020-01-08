Fenerbahçe ikinci stoperi Alanya'da buldu! Welinton...

Eintracht Frankfurt’un 27 yaşındaki Gineli stoperi Simon Falette’i İstanbul’a getiren Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve sezonun ilk yarısında öne çıkan performanslardan birini sergileyen Welinton için de girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

SEZON BAŞINDA TRANSFER İSTESİNDEYDİ

Savunmanın merkezine hem sezon başında hem de devre arasında takviye yapmak durumunda kalan Fenerbahçe’de Welinton, sezon başında da Ersun Yanal’ın ilk tercihiydi. Fenerbahçe, sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak transferi noktalayamamıştı. Devre arasında da Welinton için resmi girişim yapma kararını netleşirken, önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri resmiyete dökülecek.

16 MAÇTA GÖREV ALDI

Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 16 maçta görev aldı ve 2 de gol attı.

ÇAVUŞOĞLU: "HENÜZ TEKLİF YOK"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, henüz Fenerbahçe'den Welinton için bir teklif almadıklarını belirtirken, "Fenerbahçe'den Welinton için gelen bir teklif yok, hiçbir futbolcuya teklif yok." ifadelerini kullandı.



