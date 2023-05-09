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Fenerbahçe ile anlaşamayan Enner Valencia'nın yeni durağı artık belli oldu!

09.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Enner Valencia ile anlaşma sağlanamamıştı. Gösterdiği performansla takımın şampiyonluk yolunda diri tutan yıldız oyuncu sarı-lacivertli yönetimle maaş konusunda anlaşamayınca ipler tamamen kopmuştu. Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe ile anlaşamayan Enner Valencia'nın yeni durağı artık belli oldu!
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Enner Valencia rüzgarı sona erdi. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlar tarafından alkış toplayan Enner Valencia, maaş konusunda Fenerbahçe yönetimiyle el sıkışamadı ve yeni takımıyla sözlü olarak anlaşma sağladı.

PARADA ANLAŞAMADILAR

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Fenerbahçe yönetiminden bonuslar hariç 2.7 milyon euro isteyen Enner Valencia'nın bu talebine olumlu yanıt gelmedi. 2+1 yıllık kontrat isteyen yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin cevabı çok net oldu. 1+1 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler, maaş olarak da 2.3 milyon euro teklif etti.

SÖZLÜ OLARAK ANLAŞTILAR

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Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu. Brezilya Ligi takımlarından Internacional ile el sıkışan Valencia, 3 hafta içinde resmi imzayı atarak bu transferi duyuracak.


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