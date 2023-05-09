Fenerbahçe ile anlaşamayan Enner Valencia'nın yeni durağı artık belli oldu!

Fenerbahçe'de Enner Valencia rüzgarı sona erdi. Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlar tarafından alkış toplayan Enner Valencia, maaş konusunda Fenerbahçe yönetimiyle el sıkışamadı ve yeni takımıyla sözlü olarak anlaşma sağladı.

PARADA ANLAŞAMADILAR

Fenerbahçe yönetiminden bonuslar hariç 2.7 milyon euro isteyen Enner Valencia'nın bu talebine olumlu yanıt gelmedi. 2+1 yıllık kontrat isteyen yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin cevabı çok net oldu. 1+1 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertliler, maaş olarak da 2.3 milyon euro teklif etti.

SÖZLÜ OLARAK ANLAŞTILAR

Enner Valencia'nın yeni adresi belli oldu. Brezilya Ligi takımlarından Internacional ile el sıkışan Valencia, 3 hafta içinde resmi imzayı atarak bu transferi duyuracak.



