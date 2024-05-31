Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk açıklama geldi! ''Rakipleri şimdiden izlemeye başladım''

Jose Mourinho'nun yeni durağı Türkiye oldu. Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlayan Portekizli çalıştırıcı ilk mesajını verdi.

"FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİNİ İZLEMEYE BAŞLADIM"

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, " Mourinho toplantıda bana Arabistan’dan 30 milyon € teklif geldi ama ben Avrupa’da kalıp bir Avrupa kupası daha kazanmak istiyorum. Ben şimdiden Fenerbahçe’nin olası ön elemedeki rakiplerini izlemeye başladım demiş." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Mourinho'nun bu sözlerinin ardından heyecanlanan Fenerbahçe taraftarları transfer nöbetine başladı.





