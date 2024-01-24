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Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2024 19:37 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin bitirmek için yaklaşık 2 haftadır uğraş verdiği Çağlar Söyüncü transferinde Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncu ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin çok istediği oyuncuların başında gelen Çağlar Söyüncü için ortaya atılan bu iddia sosyal medyayı karıştırdı.

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Fenerbahçeli taraftarların gelmesi için transfer nöbeti tuttuğu Çağlar Söyüncü için Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncuyla anlaşma sağladı. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia sonrası iki takımın taraftarları da bir hayli şaşırdı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

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Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Avrupa'dan kendisine yapılan tüm teklifleri teker teker reddeden Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Atletico Madrid'in anlaşmasını bekliyordu.

BEŞİKTAŞ ARAYA GİRİP İŞİ BİTİRDİ

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Savunma konusunda zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat devreye girerek Atletico Madrid ile el sıkıştı. Kısa süre içinde Çağlar Söyüncü ile de anlaşan siyah-beyazlıların milli oyuncuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edildi.

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Çağlar Söyüncü beşiktaş fenerbahçe
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