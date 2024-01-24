Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Fenerbahçeli taraftarların gelmesi için transfer nöbeti tuttuğu Çağlar Söyüncü için Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncuyla anlaşma sağladı. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia sonrası iki takımın taraftarları da bir hayli şaşırdı.
Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Avrupa'dan kendisine yapılan tüm teklifleri teker teker reddeden Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Atletico Madrid'in anlaşmasını bekliyordu.
Savunma konusunda zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat devreye girerek Atletico Madrid ile el sıkıştı. Kısa süre içinde Çağlar Söyüncü ile de anlaşan siyah-beyazlıların milli oyuncuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edildi.