Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağlar Söyüncü transferini Beşiktaş bitirdi! Yılın transfer çalımı geldi...

Fenerbahçeli taraftarların gelmesi için transfer nöbeti tuttuğu Çağlar Söyüncü için Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncuyla anlaşma sağladı. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia sonrası iki takımın taraftarları da bir hayli şaşırdı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Avrupa'dan kendisine yapılan tüm teklifleri teker teker reddeden Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Atletico Madrid'in anlaşmasını bekliyordu.

BEŞİKTAŞ ARAYA GİRİP İŞİ BİTİRDİ

Savunma konusunda zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat devreye girerek Atletico Madrid ile el sıkıştı. Kısa süre içinde Çağlar Söyüncü ile de anlaşan siyah-beyazlıların milli oyuncuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edildi.





